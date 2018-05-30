Оренбург, 30 мая, 2018, 11:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области первый день итоговой аттестации выпускников прошёл в штатном режиме, без нарушений и удалений экзаменующихся. Об этом сообщила первый заместитель министра образования региона Галина Сафонова. В экзамене по географии 28 мая принял участие 91 человек, по информатике и ИКТ — 307. Работали шесть пунктов проведения экзаменов в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бузулуке, Гайском городском округе, Оренбургском районе. Сбоев и задержек при распечатывании полного комплекта экзаменационных материалов не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники сдают ЕГЭ

«Ход экзамена контролировали 27 общественных наблюдателей, из которых 11 — федеральные (студенты вузов). Во всех пунктах в онлайн-режиме функционировала система видеонаблюдения. Никаких замечаний не поступило, удаленных нет. Таким образом, мы можем говорить о высокой степени объективности проведения и успешном старте ЕГЭ-2018 в Оренбуржье», — сказала Галина Сафонова.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля. ЕГЭ-2018 проводится по 14 общеобразовательным предметам. Заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 8 033 человека, в том числе 7 689 выпускников 2017/2018 учебного года.

Самыми массовыми экзаменами основного этапа ЕГЭ традиционно станут обязательные предметы — русский язык и математика. Самый популярный предмет по выбору, также традиционно — обществознание, его намерены сдать 3 974 оренбургских выпускника. Следующим в списке популярности идет физика (2 331 заявление на сдачу). Экзамен по истории выбрали 1 460 участников ЕГЭ, биологии — 1 341, химии — 1 058, английскому языку — 493, литературе — 379, информатике и ИКТ — 352 (фактически сдавали экзамен 307 человек), географии — 99 (фактически же сдавал экзамен 91 человек), немецкому языку — 8, французскому языку — 5.

В основной период ЕГЭ работают 59 пунктов проведения экзаменов в 40 муниципалитетах Оренбургской области. Во всех аудиториях организовано видеонаблюдение в режиме онлайн. Для контроля за ходом экзаменов аккредитованы 346 региональных общественных наблюдателей и 63 федеральных общественных наблюдателя (студенты вузов). Для подавления сигналов мобильной связи в пунктах проведения экзамена в Роскомнадзоре зарегистрированы 183 блокиратора. На базе Оренбургского колледжа экономики и информатики функционирует региональный ситуационный центр в составе 30 наблюдателей. Для 34 выпускников, сдающих по состоянию здоровья государственный выпускной экзамен, организована работа 25 специальных пунктов.

Стоит отметить, по результатам 2016/2017 учебного года в копилке Оренбургской области 106 стобалльных результатов на ЕГЭ, 4121 результат — от 81 балла и выше (18%). В региону прослеживается положительная динамика итоговых показателей.