Калуга, 30 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 30 мая, губернатор области Анатолий Артамонов вместе с руководителями муниципалитетов посетил выставку продукции учреждений уголовно-исполнительной системы региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Продукция, произведённая осужденными

Производственные возможности УФСИН обсуждались на предыдущем совете глав в конце апреля этого года. Тогда глава региона акцентировал внимание на важности активизации закупок их продукции для муниципальных нужд.

На выставке представлен широкий спектр швейных товаров: постельное белье, спецодежда, школьная форма, а также продукция деревообрабатывающих производств, в том числе стулья, столы, лавочки, офисная и детская мебель. На выставке также представлены мангалы, урны и другие изделия художественной ковки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на производственном участке калужской исправительной колонии налажено производство шкафов для раздевалок и офисной мебели из ламинированной ДСП, которая будет использована для обеспечения тренировочного процесса команд-участников чемпионата мира по футболу — 2018. Общая стоимость изделий оценивается в 2 млн рублей.