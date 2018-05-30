Москва, 30 мая, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В период с 18 по 21 мая 2018 г. в г. Сан-Франциско, США, состоялась ежегодная конференция Американской Ассоциации Урологов (American Urologist Association, AUA), являющаяся одной из наиболее авторитетных научных площадок, посвященных состоянию мировой урологии и перспективам развития этого направления медицины.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рассыпанные таблетки и термометр

Участники дискуссии обладают уникальной возможностью обмена новейшими данными о методах лечения, предложенных наиболее авторитетными специалистами, разбора случаев реальной клинической практики, обсуждения научно-технологических достижений на поприще урологии. Конференция AUA традиционно привлекает к себе внимание большинства ведущих урологов из всех стран мира (в 2018 году гостями AUA стало более 10 000 врачей), не являются исключением и наши соотечественники: в течение трех дней прозвучало более десяти докладов именитых отечественных докторов, а две лекции российских ученых были отмечены наградами Ассоциации — «Лучший видеодоклад» и «Лучший постерный доклад».

Традиционно большинство выступлений в рамках ежегодных конгрессов AUA посвящено диагностике, классификации, лечению и профилактике заболеваний, общепризнанно являющихся самыми острыми проблемами урологической практики: симптомам нижних мочевых путей и раку простаты. На сегодняшний день состояние мировой медицинской науки, к сожалению, не позволяет поставить точку в вопросах патогенеза, лечения и, тем более, предупреждения подобных состояний. Тогда как в терапии злокачественных опухолей предстательной железы, безусловно, на первый план выходят высокотехнологичные методы лечения — роботические операции, криоабляции и H.I.F.U (лечение сфокусированным ультразвуком высокой интенсивности, High Intensity Focused Ultrasound), в лечение симптомов нарушенного мочеиспускания первую скрипку играет, по-прежнему, фармакотерапия.

В этом году в кулуарах конференции пристальное внимание специалистов было приковано к разработке российских ученых — релиз-активному препарату «Афалаза», предназначенному для лечения начальных проявлений доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Спивак Л.Г. — доцент кафедры урологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова — рассказал коллегам о результатах плацебо-контролируемого исследования данного препарата. Ахвледиани Н.Д. — профессор кафедры урологии Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова — предположил, что препарат Афалаза может стать первым в профилактике развития аденомы предстательной железы и должен быть изучен и с этой точки зрения. Релиз-активность — новое направление в лекарственной терапии, основным разработчиком которой является член-корр РАН Олег Эпштейн. Участники мероприятия выразили надежду, что на конгрессе в 2019 году информация об уникальной российской разработке будет представлена в рамках научной сессии.

Ежегодная конференция AUA представляет ценность для специалистов не только в качестве уникальной возможности прослушать лекции или поучаствовать в дискуссиях с мэтрами урологической науки. Общение с коллегами из разных стран мира, разделяющими, зачастую, отличные взгляды на решение схожих проблем является, пожалуй, не менее, а более желанным аспектом проведения подобных мероприятий.