Нью-Дели, 30 мая, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Военные Индии и Пакистана договорились в полной мере соблюдать режим прекращения огня и прилагать усилия к сохранению перемирия в Кашмире. Такое сообщение по итогам телефонных переговоров с пакистанской стороной опубликовано индийским оборонным ведомством.

Geograph.org.uk Перемирие

Руководители управления боевых операций обеих стран обязались следовать «букве и духу соглашения 2003 года». Инициатором переговоров выступила пакистанская сторона, военные разговаривали по линии экстренной связи.

Стороны договорились о взаимной сдержанности при возникновении спорных вопросов и применении существующих механизмов для диалога: линий экстренной связи и встреч командиров.

Как сообщало ИА REGNUM, принадлежность региона Кашмир годами оспаривают Индия и Пакистан. В 2003 году было подписано соглашение, отчасти стабилизировавшее обстановку в регионе.

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