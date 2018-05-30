Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Эндрю Линкольн, сыгравший в сериале «Ходячие мертвецы» бывшего полицейского и лидера группы выживших Рика Граймса, покинет шоу в его девятом сезоне, об этом 29 мая сообщил журнал Entertainment Weekly со ссылкой на собственные источники.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». Реж. Фрэнк Дарабонт. 2010-2018. США Эндрю Линкольн в роли Рика Граймса

Издание пишет, что телеканал AMC пока что отказался от комментариев. По имеющейся информации, Линкольн снимется лишь в шести эпизодах нового сезона. Издание отмечает — на данный момент проект переживает сложный период, потеря главного актёра сильно на него повлияет.

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Напомним, ранее Эндрю Линкольн заявил журналистам, что не может дождаться начала съёмок продолжения сериала и чувствует себя так, как будто он вновь готовится к съёмкам первого сезона.