Главный актёр сериала «Ходячие мертвецы» покидает проект
Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Эндрю Линкольн, сыгравший в сериале «Ходячие мертвецы» бывшего полицейского и лидера группы выживших Рика Граймса, покинет шоу в его девятом сезоне, об этом 29 мая сообщил журнал Entertainment Weekly со ссылкой на собственные источники.
Издание пишет, что телеканал AMC пока что отказался от комментариев. По имеющейся информации, Линкольн снимется лишь в шести эпизодах нового сезона. Издание отмечает — на данный момент проект переживает сложный период, потеря главного актёра сильно на него повлияет.
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Напомним, ранее Эндрю Линкольн заявил журналистам, что не может дождаться начала съёмок продолжения сериала и чувствует себя так, как будто он вновь готовится к съёмкам первого сезона.