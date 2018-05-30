Волгоград, 30 мая, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Волгоградской области без лицензии может остаться еще одна управляющая компания. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Инспекции государственного жилищного надзора в регионе. Речь идет об ООО «Управляющая компания «Сантехсервис», которая работает в городе Михайловка.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Крах компании

Решение принято на заседании лицензионной комиссии области. Причиной стало банкротство компании, из-за чего из-под ее управления было исключено 117 домов — это более 91% площади всех помещений, которые находились под управлением компании.

«При рассмотрении предложения инспекции лицензионная комиссия Волгоградской области поддержала предложение инспекции об обращении в суд с иском об аннулировании лицензии указанной организации», — говорится в сообщении.

В инспекции также отметили, что эта УК может стать пятой компанией, оставшейся без лицензии в регионе. Ранее лишены права на работу были четыре управляющие организации: ООО «Паласстройдом», ООО «МДМ-Комсервис», ООО «ЖЭК», ООО «УК «Волга-Комсервис». Сейчас в регионе 270 УК имеют лицензию. Как сообщало ИА REGNUM, ранее управляющая компания в Волгограде получила штраф в размере 375 тыс. рублей за плохую работу: УК не убирала территорию, не ремонтировала фасады и кровлю.