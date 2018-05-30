Москва, 30 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Выявлять автомобили без номерных знаков или с закрытыми номерами в преддверии и во время проведения чемпионата мира по футболу будут дополнительные экипажи дорожных инспекторов, сообщила 30 мая пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

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В соответствии с сообщением, служебные патрули появятся на улицах Москвы, прилегающих к стадионам «Лужники» и «Спартак». В приоритетном порядке инспекторы уделят внимание автомобилям, находящимся у торговых центров, парков и других мест массового скопления людей.

Отмечается, что мероприятия организованы ввиду сообщений от граждан, которые опасаются, что автомобили без номеров могут быть угнаны или использоваться для совершения преступлений.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва и еще 10 городов. Финал чемпионата состоится в столице 15 июля на стадионе «Лужники».