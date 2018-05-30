Чебоксары, 30 мая, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В прокуратуре Чувашии ожидают «гражданской сознательности и активного участия» жителей республики с введением института присяжных заседателей в судах районного и городского уровня. Об этом ИА REGNUM заявили в прокуратуре республики, комментируя расширение применения института присяжных заседателей.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Присяжные рассматривают дело об убийстве

В надзорном ведомстве отмечают, что возможность участия граждан в установлении правосудия направлена «на обеспечение демократического порядка формирования судебных органов, а также общественный контроль за деятельностью судебной власти, способствующий ее открытости и повышению доверия населения к суду».

"Практика рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей на территории нашей республики показывает, что граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, ответственно подходят к исполнению возложенного на них государством гражданского долга, своевременно являются по вызовам в суд и принимают активное участие в отправлении правосудия», — заверяют в прокуратуре Чувашии.

В том числе по громким, резонансным уголовным делам. К примеру, в мае прошлого года в Верховном суде республики рассматривалось уголовное дело в отношении жителя Канашского района, обвиняемого в убийстве трёх человек. По ходатайству подсудимого рассмотрение проходило с участием присяжных заседателей, которые «по первому вызову явились в суд, и приняли непосредственное участие в рассмотрении данного уголовного дела, став судьями факта». В их числе были как граждане, освобожденные от работы по уважительной причине, так и пенсионеры. В ведомстве отмечают, что по результатам судебного следствия, «основываясь на своем жизненном опыте и житейской мудрости, они вынесли справедливый вердикт о доказанности обвинения и виновности подсудимого». Приговором суда злоумышленник получил 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Проявление такой же гражданской сознательности, активного участия в отправлении гражданами правосудия ожидается и с введением института присяжных заседателей в судах районного и городского уровня», — заверяют в прокуратуре Чувашии.

Напомним, с 1 июня 2018 года в судах районного и городского уровня вводится процедура рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. Данное право получат обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений против жизни. Всего отбираются шесть человек из 12 кандидатов, явившихся в суд. Для вынесения приговора нужно четыре голоса из шести, затем судья определяет меру наказания. Кандидаты в присяжные выбираются случайным образом из числа избирателей.

По данным Верховного суда Чувашии, в 2017 году в судах первой инстанции было рассмотрено 6,824 тыс. уголовных дел, что на 5,6% меньше, чем было в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии утвердили порядок составления в кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции. В список кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для районных судов должны быть включены 37 100 человек, для Верховного суда Чувашии — 3000 человек, для Приволжского окружного военного суда — 1500 человек, для Третьего окружного военного суда — 500 человек. Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определяются путем случайной выборки с использованием ГАС «Выборы».

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