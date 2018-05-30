Москва, 30 мая, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «печальной модой» перекладывание Киевом вины за убийство журналиста Аркадия Бабченко на Россию. Об этом сообщает 30 мая телеканал НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Премьер-министр украинского правительства (Владимир Гройсман) заявляет от том, что это сделали российские спецслужбы. Расследование еще не начиналось, но сейчас, наверно, начнется. Поэтому эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, она очень печальна», — цитирует телеканал слова российского министра.

Напомним, ранее в российском МИДе отметили, что «кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной» для властей Украины и выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Бабченко был убит вечером 29 мая на пороге своей квартиры в Киеве несколькими выстрелами в спину.

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