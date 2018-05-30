Москва, 30 мая, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Пушков прогнозирует новую антироссийскую кампанию в связи с убийством на Украине журналиста Аркадия Бабченко, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Следует ожидать новой антироссийской кампании», — сказал Пушков.

«С обвинениями выступает правительство, которое так не назвало убийц ни Олеся Бузины, ни Шеремета, ни авторов массового убийства в Одессе. Поэтому цена этих обвинений ничтожна, но эта тема уже подхвачена в ведущих западных СМИ, пишут о том, что убит критик Кремля, убит в связи с его оппозиционными взглядами», — отметил Пушков.

Все выглядит как новая кровавая провокация, причем, на взгляд сенатора, она стоит в одном ряду с делом Скрипалей.

«Как только намечается позитивная тенденция, которые обозначились на форуме в Санкт-Петербурге, как следует контрудар. Дело Скрипалей провалилось, выдвигаются обвинения в причастности России к гибели малайзийского боинга, но поскольку это старая история, то сейчас организуется новая провокация с совершенно очевидными целями», — уверен Пушков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.