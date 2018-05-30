Москва, 30 мая, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Сегодня, 30 мая, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XII Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». На форум съехались ведущие специалисты в области здравоохранения, учёные, руководители профильных министерств и ведомств, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

По мнению Путина, вопросы, которые поднимаются на форуме «Здоровье нации — основа процветания России», имеют общенациональное значение — это сохранение и укрепление здоровья граждан, развитие медицинской науки, продвижение ценностей активного образа жизни, улучшение демографической и экологической ситуации в России.

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«Мы ждём от вас деловых и конструктивных предложений, которые будут содействовать эффективной реализации государственной политики в сфере здравоохранения», — подчеркнул глава государства и пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, у большинства жителей России улучшились оценки состояния своего здоровья. На сегодняшний день 38% граждан оценивают свое здоровье как «хорошее», 48% — как удовлетворительное.

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