Киев, 30 мая, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала процесс взыскания с российской энергетической корпорации «Газпром» $2,6 млрд в зарубежных судах по решению арбитражного суда Торговой палаты Стокгольма, сообщает 30 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Судебное взыскание

По данным издания, работа ведется в рамках пятой статьи Нью-Йоркской конвенции в Великобритании, Швейцарии и Нидерландах. Источник отметил, что российская компания «наверняка будет оспаривать арест в местных судах».

«Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», — сказал собеседник издания.

Напомним, ранее арбитраж вынес решение по многолетнему спору между «Газпромом» и «Нафтогазом», согласно которому российская компания должна выплатить украинской $2,56 млрд.

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