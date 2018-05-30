Ростов-на-Дону, 30 мая, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Ростовские спасатели предупреждают горожан об усилении ветра — порывы достигнут 15−18 м/с. В связи с этим возможны техногенные аварии. Как проинформировали ИА REGNUM в управлении по делам ГО и ЧС, из-за шквалистого ветра вероятны перехлёсты проводов, обрывы линий электропередачи. Не устоять могут деревья и рекламные щиты.

ИА REGNUM Упавшее дерево

Чтобы избежать трагедии, спасатели настоятельно рекомендуют обходить стороной аварийные деревья и рекламные щиты. Также автовладельцев просят не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и плохо закрепленными конструкциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре Ростова-на-Дону в результате падения дерева погибла девушка. Трагедия произошла в марте 2018 года. На Пушкинской улице часть ствола дерева обрушилась на прохожую, вследствие чего 21-летняя молодая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Дерево упало в результате порыва ветра. В тот роковой день его порывы достигали 23−28 м/с.