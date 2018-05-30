Москва, 30 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В связи с ростом цен на бензин в Совфеде прогнозируют рост цен на Дальнем Востоке до 30%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявил член Совфеда от Пензенской области Олег Мельниченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Рост цен прогнозно к осени для северных территорий Дальнего Востока составит до 30%», — сказал сенатор.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение подготовить обращение в правительство о мерах по снижению цен на бензин и дизель.

Цены производителей на автомобильный бензин в апреле текущего года выросли на 13%. Об этом сообщается в материалах Росстата. По сравнению с 2017 годом темп роста цен увеличился в три раза. Подорожание бензина было зафиксировано в 15 субъектах России — от 3,1% до 18,3%.