Россия призвала покончить с манипуляциями по делу о крушении МН17
Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Покончить с манипуляциями во время расследования крушения на востоке Украины малайзийского «Боинга» и обвинениями в адрес России призвал 29 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.
«С Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим», — заявил российский дипломат, обращаясь к представителям Нидерландов и Австралии, которые потребовали признать вину за катастрофу и организовать процесс выплат компенсаций родным погибших.
Небензя добавил, что во время расследования катастрофы участники Совместной следственной группой уподобились британским коллегам, расследовавшим дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и начали использовать данные соцсетей, подлинность которых проверить невозможно.
Напомним, Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» разбился в Донецкой области Украины в июле 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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