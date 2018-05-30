Нью-Йорк, США, 30 мая, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Покончить с манипуляциями во время расследования крушения на востоке Украины малайзийского «Боинга» и обвинениями в адрес России призвал 29 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

«С Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволим», — заявил российский дипломат, обращаясь к представителям Нидерландов и Австралии, которые потребовали признать вину за катастрофу и организовать процесс выплат компенсаций родным погибших.

Небензя добавил, что во время расследования катастрофы участники Совместной следственной группой уподобились британским коллегам, расследовавшим дело об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и начали использовать данные соцсетей, подлинность которых проверить невозможно.

Напомним, Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» разбился в Донецкой области Украины в июле 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

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