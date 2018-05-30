Нальчик, 30 мая, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В кадровом составе правительства Кабардино-Балкарии произошли значительные изменения. Глава республики Юрий Коков 29 мая подписал ряд указов о назначениях.

Pixabay.com Шахматы. Рокировка

Новым вице-премьером назначен Владимир Болотоков, который также будет руководить министерством инфраструктуры и цифрового развития. Еще одним замом председателя правительства стал Грант Мовсисян, ранее работавший заместителем руководителя аппарата главы республики.

Советником главы КБР назначен экс-министр труда, занятости и социальной защиты Альберт Тюбеев. Еще одним советником стал Залим-Герий Губашиев, который возглавлял министерство промышленности и торговли.

Должность министра энергетики, тарифов и жилищного надзора получила Ирина Безникова. Министром промышленности и торговли стал Шамиль Ахубеков. Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей возглавил Анзор Курашинов.

Главой минстроя остался Вячеслав Кунижев. Ислам Хасанов назначен на должность главы министерства спорта. Министерство труда, занятости и социальной защиты возглавил Алим Асанов, ранее работавший заместителем министра здравоохранения.

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Освобожден от занимаемой должности председатель Госкомитета КБР по транспорту и связи Арсен Кудаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая глава Кабардино-Балкарии также подписал указ об изменении в структуре кабинета министров, приведя его в соответствие со структурой федерального правительства.

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