Киев, 30 мая, 2018, 10:33 — ИА Регнум. В настоящее время полиция Киева рассматривает две версии убийства гражданина России, журналиста Аркадия Бабченко: из-за профессиональной деятельности и общественной позиции. При этом силовики не исключают появления других версий, которые могут выясниться в результате проведения следственных действий, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 мая.

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Вместе с тем в Киеве явно намекают на «российский след». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на специальном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что якобы «Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом».

«Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства», — сказал Климкин, комментируя убийство Бабченко.

По его словам, «Бабченко боролся за демократическую Россию, находясь в Украине, поэтому Москва всегда рассматривала его в качестве врага».

При этом журналист Айдер Муджабаев, заместитель генерального директора украинского крымско-татарского телеканала АТR, на котором работал и Бабченко, выразил уверенность в том, что убийство журналиста заказал Кремль. Он напомнил, что Бабченко резко критиковал политику Москвы в отношении граждан РФ и Украины.

«Аркадий очень любил свободу, любил Украину, он планировал остаться здесь жить с семьей, планировал работать. Это невероятная потеря для всей мировой журналистики, потому что он был одним из тех людей, которые пишут правду о том, что творит Российская Федерация. Если бы это для них было не опасно или все равно, они бы его не убили. Это осознанное, международное, террористическое преступление, совершенное по прямому заказу властей РФ», — сказал Муджабаев 30 мая в эфире канала «112 Украина».

Напомним, что Бабченко был убит вечером 29 мая на пороге квартиры в Киеве несколькими выстрелами в спину.