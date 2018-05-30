Пермь, 30 мая, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Большой симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета даст концерт в Международный день защиты детей, сообщает 30 мая корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео YouTube Валерий Платонов пользователя Башкирский государственный театр оперы и балета Валерий Платонов

Вместе с оркестром, под управлением маэстро Валерия Платонова, в концерте примут участие лучшие воспитанники музыкальных школ и училищ Пермского края.

«Это очень важный опыт в жизни молодого музыканта. Играть в классе с концертмейстером и выступать на большой сцене перед публикой — совершенно разные вещи. Ты по-другому начинаешь воспринимать себя, инструмент, музыку. Кроме того, здесь появляется дирижер, и нужно уже не просто играть так, как тебе кажется правильным, а следовать его указаниям. Если ребенок настолько талантлив, что претендует на сольную карьеру в будущем, важно, чтобы он как можно раньше почувствовал, что значит играть в сопровождении оркестра», — убежден Платонов.

В программе вечера будут как популярные, так и менее известные произведения русских и зарубежных композиторов. Как отмечает директор по развитию Пермского театра оперы и балета Алла Платонова, подобные концерты способствуют профессиональному росту его участников.

«Это аналог конкурса «Ты супер», только для академических музыкантов. Это «Фабрика звезд» в области академического искусства», — отметила Платонова.

Напомним, традиция выступления начинающих музыкантов на одной сцене вместе с профессионалами зародилась в Перми еще в 1963 году, когда в городе проводился специальный конкурс, победители которого получали почетное право выступить на одной сцене с музыкантами театра.