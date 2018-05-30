Южно-Сахалинск, 30 мая, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Очередной удар по карманам и желудкам россиян готовится нанести правительство Дмитрия Медведева. В 210 раз планируется увеличить ставки сбора на пользование морскими биоресурсами на такие общедоступные виды рыб, как навага и камбала. Это может означать только одно: цены на народную рыбу станут антинародными, и она покинет столы большинства россиян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жорж Сёра. Рыбаки. 1883

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Тревогу по поводу предстоящего резкого подорожания наваги и камбалы для населения сегодня высказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко в ходе совещания, посвященного перспективам рыбного хозяйства Сахалина, в котором принял участие глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Сегодня на федеральном уровне прорабатывается законопроект, который увеличит ставки сбора за пользование водными биоресурсами в десятки раз. Для наваги и камбалы, например, сборы вырастут с 10 рублей до 2100 рублей за вылов одной тонны рыбы. Это может вывести этих рыб из лиги сверхдоступных и народных в разряд деликатесов.

«Навага и камбала — не деликатесный продукт, это продукт массового потребления. И когда в 210 раз возрастает ставка сбора за килограмм — это непременно скажется на рынке и вызовет справедливое возмущение населения. Думаю, в прибрежных регионах нужно аккуратно шагать в таких геометрических прогрессиях», — обратился губернатор Сахалина к главе Росрыболовства Шестакову.

Илья Шестаков в ответ ничего вразумительного не сказал.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый шок от возможного многократного повышения цен на рыбу и морепродукты дальневосточники испытали еще в октябре 2017 года, когда стало известно, что Минсельхоз готовит поправки в Налоговый кодекс РФ, которые буквально взвинтят цены на доступную рыбу и морепродукты до небес. Между тем цены на рыбу и морепродукты и без того вызывают много нареканий у жителей «самого рыбного» российского макрорегиона.

Больше всего от антинародной инициативы Минсельхоза пострадает Дальний Восток. В ДФО ведомство предложило повысить ставки на пользование водными биоресурсами для 21 объекта лова. Для сравнения — на Севере РФ таких объектов только 6.

«Подготовленный Минсельхозом законопроект категорически противоречит основным началам законодательства о налогах и сборах. В соответствии со ст. 3 Налогового кодекса РФ, «налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть произвольными». Новые ставки приведут к увеличению налоговой нагрузки на дальневосточном промысле лососевых с 342 млн рублей до 4,2 млрд рублей, на промысле креветки с 10 млн до 360 млн, на промысле минтая с 824 млн до 4,7 млрд, на промысле тихоокеанской сельди с 27 млн до 580 млн рублей», — прокомментировал в октябре 2017 года инициативу Минсельхоза РФ председатель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров Герман Зверев.

Добавим сюда навагу и минтай. И поймем, что рыбы на своих столах дальневосточникам, скорее всего, не видать уже в ближайшем будущем.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков окончательно лишил дальневосточников и надежды на вылов трёх горбушин во время лососевой путины. Идея «трёх хвостов» принадлежит сахалинскому правительству и заключается в том, что житель региона может во время горбушевой путины поймать каждый день не более трёх лососей бесплатно — для еды.

Но московский чиновник категорически против того, чтобы дальневосточники ели дальневосточную рыбу бесплатно:

«Пусть покупают путевки», — сказал Шестаков.

Особенно напугало московского гостя то, что разрешение на бесплатный вылов трёх рыбешек может уменьшить размеры штрафов за браконьерство.

Минвостокразвития может лишить жителей дальневосточной глубинки и возможности насобирать себе на пропитание дикоросов в тайге — грибов, ягод, шишек и лопухов.

Совместно с АРЧК ДВ московское министерство, отвечающее за развитие ДФО, придумало некий проект, согласно которому сегодня не менее 2 тыс. дальневосточников заняты сбором дикоросов в тайге, при этом каждый такой сборщик зарабатывает не менее 80 тыс. рублей в месяц. Минвостокразвития и АРЧК ДВ уверены, что собирать дикоросы могут как минимум 70 тысяч жителей ДФО, и их обязательно нужно обложить налогами.

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