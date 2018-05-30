Киев, 30 мая, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Непосредственно перед убийством российского журналиста АркадияБабченко в Киеве полиция просматривала видеозаписи с камер наблюдения возле дома убитого, сообщает 29 мая «Громадське».

Рене Магритт. Шпион. 1928

Согласно сообщению, дом Бабченко находился в Киеве на Никольско-Слободской улице. В пять часов утра полиция осмотрела видеозаписи с камер наблюдения в доме журналиста. В чем была цель осмотра — неизвестно.

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Напомним, Бабченко был убит на пороге своей квартиры несколькими выстрелами в спину. Журналист умер по дороге в скорую. Полиция считает, что причиной убийства была профессиональная деятельность Бабченко. Следком РФ возбудил по факту убийства российского гражданина уголовное дело.