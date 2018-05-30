Париж, 30 мая, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Бывший голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон близок к переходу во французский «ПСЖ». Об этом сообщает Football Italia.

Football.ua Джанлуиджи Буффон

По информации издания, переговоры между Буффоном и руководством «ПСЖ» находятся на завершающей стадии, и вратарю осталось только поставить подпись под контрактом.

Также отмечается, что контракт будет подписан на два года, в течение которых итальянец заработает €16 млн. Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в составе туринского «Ювентуса» после окончания сезона 2017/18 и может перейти в «ПСЖ».