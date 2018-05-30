Кандагар, Афганистан, 30 мая, 2018, 10:19 — ИА Регнум. По меньшей мере трое человек погибли 30 мая, еще 13 погибли в результате взрыва на юге Афганистана, сообщает афганский портал Ariana News.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

По официальным данным, инцидент произошел в городе Кандагаре, столице одноименной провинции.

«Инцидент произошел около 5:00 часов утра (по местному времени) в мастерской по ремонту автомобиле», — подчеркнул официальный представитель губернатора провинции Давуд Ахмади.

Он добавил также, что правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего. На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.