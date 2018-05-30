Ярославль, 30 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Директором департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области с высокой долей вероятности назначат Александра Филяева. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

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После отставки Дмитрия Турбина заботиться о памятниках культуры станет 48-летний москвич. Из открытых источников известно о нем немного: окончил Московский государственный художественно-промышленный университет имени Строганова, работал архитектором-дизайнером, руководителем по организации и проведения конкурсов между инвесторами, занимался контролем за выполнением инвестиционных контрактов на строительство. Возглавлял Управление департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города правительства Москвы. Затем работал заместителем руководителя «Москомнаследия». Был уволен с должности в 2011 году. Информацию о его трудовой деятельности с тех пор корреспонденту ИА REGNUM найти не удалось. Не получилось узнать подробности и в департаменте ОКН, поскольку ни один телефон ведомства не работал.

Сегодня, 30 мая, нового директора департамента должны представить на заседании регионального правительства.