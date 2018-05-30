Москва, 30 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Совфед пригласит основателя Facebook Марка Цукерберга выступить перед парламентариями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, предложение члена Совфеда Антона Белякова поддержала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Guillaume Paumier Марк Цукерберг

В ходе заседания Беляков уверен, что Цукербергу есть что сказать парламентариям.

«Почему бы не пригласить господина Цукерберга в Совфед. Его вступления были сопряжены с Россией, он говорил о невозможности допущения доступа к персональным данным, о ситуации с распространением вредоносного контента», — сказал сенатор.

Приглашение Цукерберга и других экспертов — актуальное предложение, уверена Матвиенко.

«Это хорошая идея высказана. Сможет ли он приехать — я бы поддержала приглашение его в качестве эксперта», — отметила она и дала поручение пригласить его в Совфед.