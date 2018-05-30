Совфед приглашает Цукерберга ответить на вопросы сенаторов
Москва, 30 мая, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Совфед пригласит основателя Facebook Марка Цукерберга выступить перед парламентариями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, предложение члена Совфеда Антона Белякова поддержала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
В ходе заседания Беляков уверен, что Цукербергу есть что сказать парламентариям.
«Почему бы не пригласить господина Цукерберга в Совфед. Его вступления были сопряжены с Россией, он говорил о невозможности допущения доступа к персональным данным, о ситуации с распространением вредоносного контента», — сказал сенатор.
Приглашение Цукерберга и других экспертов — актуальное предложение, уверена Матвиенко.
«Это хорошая идея высказана. Сможет ли он приехать — я бы поддержала приглашение его в качестве эксперта», — отметила она и дала поручение пригласить его в Совфед.