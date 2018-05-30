Замкнутый круг: уральцы отапливают свои квартиры печками-буржуйками
Курган, 30 мая, 2018, 10:33 — ИА Регнум. В курганском селе Мехонское Шатровского района собственники квартир оказались виновными в том, что демонтировали трубы центрального отопления и перешли на печки с дровами. Причиной демонтажа стали непомерно высокие, на их взгляд, тарифы на услугу отопления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Голь на выдумку хитра
Четверо собственников квартир из двух трехэтажных сельских домов посчитали плату за отопление непомерно высокой и демонтировали трубы, чтобы не получать услугу и не платить за неё. О своих действиях они уведомили МУП «Теплогарант». Поставили печное оборудование и жили спокойно, пока МУП «Теплогарант» не передало свои права и обязанности в мае 2017 года в МУП «Комхоз». Договор на отопление с коммунальным предприятием МУП «Комхоз» демонтажники заключать отказались. И стали ответчиками в суде.
В суде их действия по ликвидации в квартирах батарей и установке печного оборудования сочли незаконными. Трубы были срезаны без согласования с местной администрацией, без разрешения, полученного от всех собственников в этих домах, и без наличия проекта демонтажа.
Кроме того, собственников квартиры из дома, где стоят общедомовые счётчики тепла, заставили платить за отопление общедомового имущества — отопление подъезда и подвала. Селяне обратились в центр «Общественный контроль ЖКХ». Представитель центра помог им составить апелляционную жалобу, которая опубликована на сайте «Курганполит.ру».
Как поясняет юрист центра, согласно ст. 8 Конституции России, гарантирующей поддержку конкуренции, граждане, демонтировавшие в своих квартирах батареи, имеют законное право выбора способа обогрева личной квартиры, предпочитая для этих целей на рынке услуг хоть электрообогреватели, хоть дрова, хоть солнечные батареи. Суд же вынес решение в пользу МУП «Комхоз», оказывающего услугу теплоснабжения.
Кроме того, суд определил, что батареи отопления в квартирах ответчиков относятся к общему имуществу, тогда как это имущество лично собственника жилья. Граждане имеют право демонтировать батареи в рамках пространства своей квартиры. А также имеют право не продлевать договор с теплоснабжающей организацией, полагает юрист центра. Ведь в даже в договорах коммунальных МУП с потребителями сказано, что «…договор считается ежегодно продлённым, если от Абонента до окончания срока его действия не поступит заявление о его прекращении или пересмотре его условий». Отключение батарей отопления в квартирах ответчиков происходило в соответствии с поданными заявлениями об изменении договорных условий.
Что касается разрешения остальных собственников жилья МКД на демонтаж батарей, то если он исполнен надлежащим образом, не затрагивает интересы других собственников и не нарушает безопасность, то в силу ч.1 ст. 5 Гражданского кодекса России указанные действия не требуют согласования с собственниками других квартир. Причём демонтаж батарей — это не переустройство дома. Поэтому никакого проекта данное действие не требует, считает юрист центра.
«Куда смотрит МЧС?»
В разговоре корреспондента ИА REGNUM с директором МУП «Комхоз» Сергеем Маклаковым предстала иная картина. МУП «Комхоз» взяло не по своей воле, а по велению учредителя в лице администрации Шатровского района Курганской области в мае 2017 года обслуживание девять котельных.
«Незаключенные договоры — это не основная проблема. Нас стали обвинять в некачественном предоставлении услуги в отопительный сезон, осенью 2017 года. Жители домов жаловались на холод в квартирах. Стали разбираться. Температурный режим в батареях в норме, а стены промерзают, плесень, сырость — всё это идёт от межквартирных стен, от соседей. А у них батареи отрезаны. В администрации дом по проекту с централизованным отоплением. Откуда там печи с дровами? Куда смотрело МЧС и проверяет ли «печников» в многоквартирном доме соответствующая служба? Мы тоже этот вопрос подняли. Считаю решение суда привести систему отопления в трёхэтажках села Мехонское в соответствие с нормами и правилами и проектом справедливым», — сказал директор МУП «Комхоз» Сергей Маклаков.
Кроме того, у МУП «Комхоз» в связи с передачей сельских котельных района добавились должники. Потребители из числа собственников жилья должны на сегодня более четырёх миллионов рублей.
«Люди годами не платят, — поясняет Сергей Маклаков. — Мы говорим, приводить систему отопления в соответствие с решением суда. А в ответ слышим — денег нет. Нет у людей средств ни платить за тепло, ни на демонтаж. Причём мы не частная организация и не концессионеры. Наша организация принадлежит району, где высчитывается тариф, защищается в областном департаменте».
С нищего последнюю рубашку
Отметим, что Шатровский район Курганской области жив сельским хозяйством. Согласно информации о вакансиях в районном центре занятости, трактористам предлагают 12 800 рублей в месяц. Около 13 тысяч рублей — медсёстрам, инженеру по охране труда, электрогазосварщику. То есть ежемесячный заработок размером с МРОТ плюс уральский коэффициент — это потолок, которого «заслуживают» селяне. Не до жиру, как говорится, вот и топят люди квартиры печками-буржуйками.
Тем не менее, по сообщению пресс-службы прокуратуры Курганской области, на территории Шатровского района выявлены факты хищения одним из работников МУП «Теплогарант» денежных средств, собираемых с граждан за оказанные услуги по теплоснабжению жилых домов. Того самого МУП, хозяйство которого, по словам Сергея Маклакова, насильно вручили МУП «Комхоз». Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).