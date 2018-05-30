Курган, 30 мая, 2018, 10:33 — ИА Регнум. В курганском селе Мехонское Шатровского района собственники квартир оказались виновными в том, что демонтировали трубы центрального отопления и перешли на печки с дровами. Причиной демонтажа стали непомерно высокие, на их взгляд, тарифы на услугу отопления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кабанов Николай Михайлович (Россия, 1877-1942) Народная учительница

Голь на выдумку хитра

Четверо собственников квартир из двух трехэтажных сельских домов посчитали плату за отопление непомерно высокой и демонтировали трубы, чтобы не получать услугу и не платить за неё. О своих действиях они уведомили МУП «Теплогарант». Поставили печное оборудование и жили спокойно, пока МУП «Теплогарант» не передало свои права и обязанности в мае 2017 года в МУП «Комхоз». Договор на отопление с коммунальным предприятием МУП «Комхоз» демонтажники заключать отказались. И стали ответчиками в суде.

В суде их действия по ликвидации в квартирах батарей и установке печного оборудования сочли незаконными. Трубы были срезаны без согласования с местной администрацией, без разрешения, полученного от всех собственников в этих домах, и без наличия проекта демонтажа.

Кроме того, собственников квартиры из дома, где стоят общедомовые счётчики тепла, заставили платить за отопление общедомового имущества — отопление подъезда и подвала. Селяне обратились в центр «Общественный контроль ЖКХ». Представитель центра помог им составить апелляционную жалобу, которая опубликована на сайте «Курганполит.ру».

Как поясняет юрист центра, согласно ст. 8 Конституции России, гарантирующей поддержку конкуренции, граждане, демонтировавшие в своих квартирах батареи, имеют законное право выбора способа обогрева личной квартиры, предпочитая для этих целей на рынке услуг хоть электрообогреватели, хоть дрова, хоть солнечные батареи. Суд же вынес решение в пользу МУП «Комхоз», оказывающего услугу теплоснабжения.

Кроме того, суд определил, что батареи отопления в квартирах ответчиков относятся к общему имуществу, тогда как это имущество лично собственника жилья. Граждане имеют право демонтировать батареи в рамках пространства своей квартиры. А также имеют право не продлевать договор с теплоснабжающей организацией, полагает юрист центра. Ведь в даже в договорах коммунальных МУП с потребителями сказано, что «…договор считается ежегодно продлённым, если от Абонента до окончания срока его действия не поступит заявление о его прекращении или пересмотре его условий». Отключение батарей отопления в квартирах ответчиков происходило в соответствии с поданными заявлениями об изменении договорных условий.

Что касается разрешения остальных собственников жилья МКД на демонтаж батарей, то если он исполнен надлежащим образом, не затрагивает интересы других собственников и не нарушает безопасность, то в силу ч.1 ст. 5 Гражданского кодекса России указанные действия не требуют согласования с собственниками других квартир. Причём демонтаж батарей — это не переустройство дома. Поэтому никакого проекта данное действие не требует, считает юрист центра.

«Куда смотрит МЧС?»

В разговоре корреспондента ИА REGNUM с директором МУП «Комхоз» Сергеем Маклаковым предстала иная картина. МУП «Комхоз» взяло не по своей воле, а по велению учредителя в лице администрации Шатровского района Курганской области в мае 2017 года обслуживание девять котельных.

«Незаключенные договоры — это не основная проблема. Нас стали обвинять в некачественном предоставлении услуги в отопительный сезон, осенью 2017 года. Жители домов жаловались на холод в квартирах. Стали разбираться. Температурный режим в батареях в норме, а стены промерзают, плесень, сырость — всё это идёт от межквартирных стен, от соседей. А у них батареи отрезаны. В администрации дом по проекту с централизованным отоплением. Откуда там печи с дровами? Куда смотрело МЧС и проверяет ли «печников» в многоквартирном доме соответствующая служба? Мы тоже этот вопрос подняли. Считаю решение суда привести систему отопления в трёхэтажках села Мехонское в соответствие с нормами и правилами и проектом справедливым», — сказал директор МУП «Комхоз» Сергей Маклаков.

Кроме того, у МУП «Комхоз» в связи с передачей сельских котельных района добавились должники. Потребители из числа собственников жилья должны на сегодня более четырёх миллионов рублей.

«Люди годами не платят, — поясняет Сергей Маклаков. — Мы говорим, приводить систему отопления в соответствие с решением суда. А в ответ слышим — денег нет. Нет у людей средств ни платить за тепло, ни на демонтаж. Причём мы не частная организация и не концессионеры. Наша организация принадлежит району, где высчитывается тариф, защищается в областном департаменте».

С нищего последнюю рубашку

Отметим, что Шатровский район Курганской области жив сельским хозяйством. Согласно информации о вакансиях в районном центре занятости, трактористам предлагают 12 800 рублей в месяц. Около 13 тысяч рублей — медсёстрам, инженеру по охране труда, электрогазосварщику. То есть ежемесячный заработок размером с МРОТ плюс уральский коэффициент — это потолок, которого «заслуживают» селяне. Не до жиру, как говорится, вот и топят люди квартиры печками-буржуйками.

Тем не менее, по сообщению пресс-службы прокуратуры Курганской области, на территории Шатровского района выявлены факты хищения одним из работников МУП «Теплогарант» денежных средств, собираемых с граждан за оказанные услуги по теплоснабжению жилых домов. Того самого МУП, хозяйство которого, по словам Сергея Маклакова, насильно вручили МУП «Комхоз». Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).