Москва, 30 мая, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Намерение Дмитрия Медведева приступить к законодательному обсуждению повышения пенсионного возраста вызвало резко негативную реакцию самых разных россиян. По результатам опроса ИА REGNUM, мнение об этом вопросе практически не зависит ни от уровня дохода, ни от возраста, ни от политических предпочтений, ни от образования.

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №8 «Если бы в ближайшее воскресенье проходил всенародный референдум с вопросом «Надо ли повышать в России пенсионный возраст?», то как бы Вы проголосовали?», %

Очевидно, что своей инициативой Медведев и команда задели глубинные представления россиян о должном, допустимом и просто справедливом. На Руси заставлять стариков работать всегда считалось последним делом, вынужденной мерой в крайнем случае вроде войны. Сейчас, при нарастающем давлении совокупного Запада на Россию, антинародная инициатива сыграет против собственной страны — и на руку геополитическому оппоненту. Но почему вообще эту инициативу можно называть антинародной?

Если бы по этому вопросу проводился референдум, в нем участвовали бы 90% респондентов, из них 84% проголосовали бы против. Согласно опросу, повышение пенсионного возраста — инициатива, резко противоречащая мнению тех, кого она непосредственно затронет. Самое тревожное в этой ситуации то, что подавляющее большинство граждан считают эту идею неправильной, уверены, что правительство продвигает ее в собственных интересах, не заботясь о людях, и также уверены, что предложение Медведева поддержат и Госдума, и президент.

Какие мотивы, по мнению опрошенных, движут власть имущими, и каково в целом мнение граждан об этой инициативе, читайте в статье: Медведев против абсолютного большинства граждан РФ. Власть хочет на пенсию?