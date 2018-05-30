Уфа, 30 мая, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Нефтяная компания «Башнефть» подняла цену на топливо на автозаправочных комплексах в Башкирии шестой раз за месяц. Повышение в зависимости от марки бензина составило 60−70 копеек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензозаправка

Так, бензин марки АИ-92 теперь стоит 40,3 рубля, рост составил 60 копеек. Цена литра бензина ATUM-92 составила 40,9 рубля, стоимость бензина марки ATUM-95 выросла до 43,3 рубля.

Дизельное топливо подорожало на 70 копеек на литр — до 43,5 рубля.

По данным ООО «Башнефть-розница», на территории республики действует уровень цен, установленных 23 мая или в предыдущее повышение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 2018 года стоимость бензина на АЗС «Башнефти» выросла в среднем на 5%. В прошлом году НК повышала цены более десяти раз — в общей сложности за год на 1,5−7,1% в зависимости от марки.

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Пятое за текущий месяц повышение цен на бензин на прошлой неделе стало причиной экстренного совещания руководства управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Башкирии с представителями нефтяных компаний, работающих в регионе.

Руководство башкирской антимонопольной службы пообещало предпринимателям, работающим на рынке автомобильного топлива предпринять строгие меры в случае обнаружения необоснованного завышения цен на автозаправках.

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