Москва, 30 мая, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Обновления приложения Telegram более месяца блокируются компанией Apple. Сообщение об этом опубликовано на сайте мессенджера.

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«К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля», — такой ответ опубликован в разделе «часто задаваемые вопросы».

В Telegram отмечают, что пользователи систем Android получают обновления. Так, им доступна и последняя версия правил о конфиденциальности персональных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Роскомнадзор потребовал, чтобы Apple исключил мессенджер Telegram из выдачи российского сегмента приложений AppStore. В противном случае компании грозят «возможные действия» ведомства по нарушению функционирования сервисов Apple.

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