Лондон, 30 мая, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Кампания за проведение второго референдума по выходу Великобритании из ЕС, благодаря которой удастся «спасти» Соединенное Королевство от «громадного ущерба», начнется в течение считаных дней, заявил 29 мая американский финансист Джордж Сорос, сообщает британское издание The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Поготовкой второго плебисцита, в рамках которого граждане Великобритании должны остановить процесс выхода страны из ЕС, займется организация Best for Britain, которую поддерживает Сорос. Ранее он перечислил ей в общей сложности £500 тыс. (около $700 тыс.).

«Brexit является крайне разрушительным процессом, вредящим обеим сторонам», — подчеркнул 87-летний финансист.

«Развод будет долгим процессом, который может потребовать более пяти лет. Пять лет в политике — целая вечность, особенно в столь революционные дни, как сейчас», — отметил он.

По данным организации, кампания за проведение второго референдума начнется 8 июня, а сам он должен состояться в течение года.

«В конечном счете именно британскому народу решать, что они хотят делать. Было бы лучше, тем не менее, если бы они пришли к решению раньше, чем позже. И таковой и является цель инициативы Best for Britain, которую я поддерживаю», — добавил он.

Напомним, процесс выход Великобритании из состава ЕС начался 29 марта 2017 года, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо на имя главы Европейского совета Дональда Туска с уведомлением властей Европейского союза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Предполагается, что переговоры об условиях выхода должны продлиться в течение двух лет, а сама Великобритания перестать быть членом ЕС в марте 2019 года.