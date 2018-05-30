Москва, 30 мая, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В 2022 году поднимется в воздух «летающий внедорожник», который разрабатывает Министерство обороны РФ, отмечается, что транспортному средству для взлета будет достаточно полосы длиной 50 м, об этом 30 мая сообщил сайт телеканала «РЕН-ТВ».

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Таким образом, машина сможет обходить препятствия высотой до 15 м, при этом она сможет разгоняться до 315 км/ч, передвигаться на расстояния до 1 тыс. км. И перевозить груз массой до 500 кг. Благодаря автопилоту, управлять машиной сможет человек, не обладающий специальными навыками.

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Напомним, на данный момент японская компания Toyota разрабатывает летающий автомобиль, который будет показан на Олимпийских играх 2020 года в Токио.