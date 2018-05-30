Москва, 30 мая, 2018, 10:00 — ИА Регнум. В апреле цены на бензин российских производителей поднялись по отношению к марту на 13%. Об этом говорят данные Росстата.

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В ведомстве отметили, что производители в апреле подняли цены на бензин марок Аи-81, Аи-92 на 12,1%, на бензин марок Аи-93, Аи-95 — на 13,7%. Также отмечается подорожание на 13,5% топлива марок Аи-96 и Аи-98. Согласно данным статистического учёта, топливо подорожало в 15 российских регионах.

Как сообщало 29 мая ИА REGNUM, за прошлую неделю в России заметно выросли цены на бензин, в Госдуме РФ настаивают на расследовании причин произошедшего.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина») заявил, что подорожание топлива — начало искусственной «ценовой войны» против России, «которую развязывают внутренние экономические диверсанты при поддержке западных центров».

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