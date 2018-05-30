Сингапур, 30 мая, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Сингапурские авиалинии заявили о скором запуске самого протяженного коммерческого рейса, сообщает 20 мая Reuters.

Pixabay.com Самолёт SIngapore Airlines

Запуск новой авиалинии предполагается в октябре 2018 года. Самолеты будут находится в воздухе на протяжении 19 часов, рейс свяжет Сингапур и Нью-Йорк. Протяженность воздушного пути составит свыше 15 тыс. км.

Прежде сингапурские авиалинии уже осуществляли схожие по длительности перелеты, но они были отменены из-за высокой стоимости билетов, связанных с дороговизной топлива. На этот раз данная проблема была решена и, как ожидается, рейс будет пользоваться популярностью.