Рыбинск, Ярославская область, 30 мая, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Музей Советской эпохи в ДК «ГЭС» получил необычный новый экспонат — железнодорожный вагон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Ribinsk.ru Подаренный музею вагон

В вагоне-теплушке, построенном еще в царской России, сотрудники музея планируют развернуть новую экспозицию. Посетить её можно будет уже в конце года.

Этот вагон, выпущенный в 1897 году, появился у рыбинских работников культуры благодаря помощи и поддержке сразу нескольких городских предприятий. Деревянный вагон с историей подарило музею предприятие «Русгидро». Перевезти и сделать постамент из рельсов помог завод «ОДК — Газовые турбины». Передвижная десятиметровая платформа, способная перевезти четырнадцатитонный вагон, нашлась на предприятии РУМСР. Рыбинский завод приборостроения выделил деньги на внешнюю и внутреннюю реставрацию будущего экспоната.

Мы очень благодарны руководству всех этих рыбинских предприятий, которые помогли нам воплотить идею экспозиции «История на колесах» в жизнь. Это очень интересный проект, который будет рассказывать не только об истории, связанной с городом Рыбинском и предприятием, но и в целом об истории страны и железной дороги», — рассказала Любовь Глухова, директор ДК «Волжский».

Сохранность вагона хорошая, но его нужно привести в порядок. Сейчас для этой задачи ищут специалистов по работе с деревом. Внутри теплушки развернут экспозицию.

Концепция нового музейного объекта сейчас разрабатывается. В планах сотрудников — изучить историю именно этого вагона по сохранившемуся номеру. Уже сейчас известно, что до революции такие вагоны ездили на территории Москвы и Санкт-Петербурга, в советское время в нем могли перевозить рабочих, которым теплушки часто служили и временным домом.