Пермь, 30 мая, 2018, 09:53 — ИА Регнум. С аэродрома Большое Савино в Пермском крае были подняты по тревоге сверхзвуковые истребители МиГ-31БМ для перехвата самолета условного нарушителя государственной границы России, сообщает 30 мая пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

По данным оборонного ведомства, воздушная цель была своевременно обнаружена и идентифицирована наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны. Экипажи выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов, перехвату и сопровождению условного нарушителя. Также были выполнены тактические элементы по принуждению к посадке «нарушителя».

Напомним, основное предназначение истребителя-перехватчика МиГ-31 — уничтожение самолетов и крылатых ракет противника в приграничных и внутренних районах страны. Самолет оснащен новой системой управления вооружением, позволяющей увеличить дальность обнаружения целей до 320 км, а радиус поражения — до 280 км. При этом истребитель способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

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