Иркутск, 30 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Учёные Лимнологического института СО РАН (Иркутск) открыли навигационный сезон-2018 на Байкале. В ходе одной из экспедиций, которая проводится на научно-исследовательском судне «Папанин», планируется исследовать гидрохимические и гидробиологические составляющие мелководной зоны Байкала, говорится в сообщении Иркутского научного центра.

Lin.irk.ru Вид на дно Байкала

Как пояснил директор ЛИН СО РАН Андрей Федотов, до 8 июня в 40 точках по всему периметру Байкала будут взяты биологические и гидрохимические пробы, пробы на мутность воды, а также — на состав жирных кислот фитопланктона, что позволит оценить «упитанность» этих байкальских обитателей. Причем, часть образцов будет проанализирована прямо на судне.

«Нас интересует первый пик цветения фитопланктона на Байкале, когда туристов на озере еще нет, затем мы возьмем пробы в высокий туристический сезон, затем осенью, во время второго пика цветения, и сравним, какова будет ситуация в прибрежной зоне», — пояснил учёный.

По его словам, исследование покажет, как развивается жизнь в прибрежной части озера и позволит определить степень влияния человека на самую доступную для него часть Байкала.

Напомним, 26 марта 2018 года российское правительство утвердило скандальный проект, регламентирующий исключение территорий населенных пунктов из границ водоохранной зоны озера Байкал. Причём, в пояснительной записке к поправкам подчёркивалось, что сокращение водоохранной зоны с 500 до 200 метров осуществлено с применением «научно-обоснованного подхода». Этому воспротивились не только сотрудники Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, которых привлекали к разработке законопроекта, но и ученые Сибирского отделения Российской академии наук. На конференции, которая прошла в Иркутске 6 апреля 2018 года, они заявили о намерении направить в правительство РФ письмо с требованием пересмотреть изменения.