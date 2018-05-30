Донецк, 30 мая, 2018, 09:49 — ИА Регнум. ВСУ пять раз нарушили режим тишины в Донецкой Народной Республике за сутки 29 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

Согласно сообщению, украинские войска использовали минометы различного калибра, станковые гранатометы, стрелковое оружие и военную технику. Были обстреляны населенные пункты Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Докучаевск, Тельманово, Петровское. Обстрелы велись по двум направлениями: донецкому и мариупольскому.

Читайте также: ВСУ из минометов обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Напомним, с объявлением перемирия в марте украинские войска не прекратили обстрелы Донецкой и Луганской Народных Ресупблик (ДНР и ЛНР). Однако в последние несколько дней ВСУ снизили интенсивность обстрелов ДНР.