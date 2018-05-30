Москва, 30 мая, 2018, 09:46 — ИА Регнум. В России в апреле 2018 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 1%, с начала 2018 года — на 1,5%. Пари этом производители в апреле подняли цены на 13%, с начала года — на 2,1%, сообщили в Росстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

По данным ведомства, цены производителей на бензин марок Аи-81 — Аи-92 в апреле увеличились на 12,1%, марок Аи-93 — Аи-95 — на 13,7%, марок Аи-96 — Аи-98 — на 13,5%. Рост цен на бензин отмечается в 15 регионах России.

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В апреле 2018 года цены производителей на сырую нефть снизились на 0,2% (с начала года — на 0,3%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,8% (с начала года — на 4,1%).

Напомним, за 2017 год цены производителей бензина поднялись на 14,4% (при росте потребительских цен на бензин на 7,3%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ настаивают на расследовании роста цен на бензин в России. Парламентарии уверены, что цены на бензин растут в результате стратегически неверных шагов, которые предпринимает правительство, — снижение акцизов проблему не решит.

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