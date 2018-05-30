Тревожная тенденция в Прикамье: в зоне риска дети из благополучных семей
Пермь, 30 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Пермском крае последние два года фиксируется снижение подростковой преступности на четверть. Но при этом наблюдается тревожная тенденция: дети из обычных, благополучных семей нарушают закон чаще (39%), чем подростки из «группы риска» (33%) и группы социально опасного положения (28%). Об этом сегодня, 30 мая, на заседании краевого правительства заявил губернатор Максим Решетников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Причины здесь, что называется, коллективные. Родители при современном ритме жизни не всегда успевают заниматься детьми, а порой и просто не знают, как уделять им внимание. У учителей — большая нагрузка, ориентация на образовательный процесс. И иногда нет навыков распознавать сложные ситуации, в которых находятся дети. Существующая система профилактики преимущественно ориентирована на работу с детьми, которые уже находятся в зоне внимания социальных служб», — сказал глава региона.
Он подчеркнул, что необходимы новые подходы и решения. В первую очередь нужна межведомственная и многоуровневая профилактическая система, которая позволит выявлять риски на самых ранних стадиях, когда проблема только начинает появляться. Губернатор вновь поднял тему внедрения трехуровневой модели психологической помощи подросткам и их семьям:
«Первый уровень — психологи и социальные педагоги в школах. Их будем обучать, чтобы они могли на ранних стадиях распознавать признаки депрессивного и агрессивного состояния. Второй уровень — межмуниципальные психологические службы. Мы, к сожалению, видим, что на уровне муниципалитетов, в большинстве территорий, их за последние годы свернули. У нас, наверно, одна из самых сильных служб, которая осталась в Перми и которая в состоянии организовать. Но нам нужно по всей территории такие службы иметь. Третий уровень — краевой психологический центр, который будет самыми сложными случаями заниматься, а также обеспечивать общую координацию».
Ещё одной темой для обсуждения стал вопрос создания Единой информационной системы для того, чтобы школы и комиссии по делам несовершеннолетних имели всю необходимую базу данных о ребенке: посещение кружков и секций, контакты с семьей и сверстниками, были ли приводы в полицию. Губернатор заявил, что в конце 2018 — начале 2019 года новая система должна начать работу. Решетников подчеркнул, что в первоначальном варианте возможен пилотный путь реализации, но запускать систему надо в срочном порядке.
Речь также шла и о помощи родителям. Их следует обучать и просвещать, в том числе и по обеспечению безопасности в интернете, поскольку современные дети много времени проводят в виртуальной реальности, соцсетях.
«Необходимо внедрять систему медиации в разрешение конфликтов. Она уже доказала свою эффективность в решении такой серьезной проблемы, как буллинг, то есть травля детей. Такие ситуации, к сожалению, в школах нередки. Поэтому будем обучать специалистов, пересмотрим функционал медиаторов в территориях и школьных службах примирения. Максимально развивать эти навыки и компетенции у действующих педагогов, психологов. Как правило, ставки все в школах есть. Но компетенции не хватает, или нацеленности на состояние детей», — сказал Максим Решетников.
По его словам, все эти факторы будут работать только в комплексе с программой по организации досуга для подростков. Главной задачей всех перечисленных мероприятий является раннее выявление риска социально опасного положения ребенка и создание эффективной системы профилактики.
Добавим, в Пермском крае в 2013 году зафиксировано 2316 преступлений, совершенных детьми, в 2014 году произошёл спад — до 1824 случаев, в 2015 году вновь зарегистрирован всплеск — 1904. Затем отмечена тенденция снижения: в 2016 году — 1894 преступления, в 2017 году — 1427. Среди подростков, которые пошли на преступления, 28% — из группы социально опасного положения, 33% — из группы социального риска и 39% — из благополучных семей.