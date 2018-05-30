Пермь, 30 мая, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Пермском крае последние два года фиксируется снижение подростковой преступности на четверть. Но при этом наблюдается тревожная тенденция: дети из обычных, благополучных семей нарушают закон чаще (39%), чем подростки из «группы риска» (33%) и группы социально опасного положения (28%). Об этом сегодня, 30 мая, на заседании краевого правительства заявил губернатор Максим Решетников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роквелл Норман. Ребенок и полицейский

«Причины здесь, что называется, коллективные. Родители при современном ритме жизни не всегда успевают заниматься детьми, а порой и просто не знают, как уделять им внимание. У учителей — большая нагрузка, ориентация на образовательный процесс. И иногда нет навыков распознавать сложные ситуации, в которых находятся дети. Существующая система профилактики преимущественно ориентирована на работу с детьми, которые уже находятся в зоне внимания социальных служб», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что необходимы новые подходы и решения. В первую очередь нужна межведомственная и многоуровневая профилактическая система, которая позволит выявлять риски на самых ранних стадиях, когда проблема только начинает появляться. Губернатор вновь поднял тему внедрения трехуровневой модели психологической помощи подросткам и их семьям:

«Первый уровень — психологи и социальные педагоги в школах. Их будем обучать, чтобы они могли на ранних стадиях распознавать признаки депрессивного и агрессивного состояния. Второй уровень — межмуниципальные психологические службы. Мы, к сожалению, видим, что на уровне муниципалитетов, в большинстве территорий, их за последние годы свернули. У нас, наверно, одна из самых сильных служб, которая осталась в Перми и которая в состоянии организовать. Но нам нужно по всей территории такие службы иметь. Третий уровень — краевой психологический центр, который будет самыми сложными случаями заниматься, а также обеспечивать общую координацию».

Ещё одной темой для обсуждения стал вопрос создания Единой информационной системы для того, чтобы школы и комиссии по делам несовершеннолетних имели всю необходимую базу данных о ребенке: посещение кружков и секций, контакты с семьей и сверстниками, были ли приводы в полицию. Губернатор заявил, что в конце 2018 — начале 2019 года новая система должна начать работу. Решетников подчеркнул, что в первоначальном варианте возможен пилотный путь реализации, но запускать систему надо в срочном порядке.

Речь также шла и о помощи родителям. Их следует обучать и просвещать, в том числе и по обеспечению безопасности в интернете, поскольку современные дети много времени проводят в виртуальной реальности, соцсетях.

«Необходимо внедрять систему медиации в разрешение конфликтов. Она уже доказала свою эффективность в решении такой серьезной проблемы, как буллинг, то есть травля детей. Такие ситуации, к сожалению, в школах нередки. Поэтому будем обучать специалистов, пересмотрим функционал медиаторов в территориях и школьных службах примирения. Максимально развивать эти навыки и компетенции у действующих педагогов, психологов. Как правило, ставки все в школах есть. Но компетенции не хватает, или нацеленности на состояние детей», — сказал Максим Решетников.

По его словам, все эти факторы будут работать только в комплексе с программой по организации досуга для подростков. Главной задачей всех перечисленных мероприятий является раннее выявление риска социально опасного положения ребенка и создание эффективной системы профилактики.

Добавим, в Пермском крае в 2013 году зафиксировано 2316 преступлений, совершенных детьми, в 2014 году произошёл спад — до 1824 случаев, в 2015 году вновь зарегистрирован всплеск — 1904. Затем отмечена тенденция снижения: в 2016 году — 1894 преступления, в 2017 году — 1427. Среди подростков, которые пошли на преступления, 28% — из группы социально опасного положения, 33% — из группы социального риска и 39% — из благополучных семей.