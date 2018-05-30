Нью-Дели, 30 мая, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Переговоры между Российской Федерацией и Индией о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» завершены. Об этом сообщило издание The Economic Times со ссылкой на источник в индийских ВВС.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По данным источников издания, индийская сторона приобретет у РФ комплексов на общую сумму в 400 млрд рупий, что составляет примерно $5,93 млрд.

Отмечается, что в данный момент Москва и Нью-Дели обсуждают варианты обхода возможных санкций со стороны США.

Ранее индийские СМИ сообщали, что Нью-Дели заинтересован в приобретении российских комплексов С-400 на общую сумму $4,5 млрд.

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