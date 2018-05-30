Гавана, 30 мая, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Палеонтологи впервые обнаружили окаменелости организма, жившего в меловом периоде, — морской звезды возрастом более 60 млн лет, пишет кубинская газета Granma.

Daderot Ископаемая морская звезда. Окаменелость

Окаменелость найдена на берегу ручья неподалеку от населенного пункта Родас на Кубе. Исследователь и член кубинского общества геологии Карлос Рафаэль пояснил, что диаметр звезды составляет около четырех сантиметров. Она стала третьей подобной находкой за последнее время.

Найденные ранее останки двух морских звезд хотя и древние, но относятся к кайнозойскому периоду — текущей эре геологической истории Земли.

Отмечается, что организм удалось обнаружить благодаря сохранившейся структуре меловых пластов, состоящих из мелких полимиктических песков, в которых хорошо сохранились останки древней морской фауны.