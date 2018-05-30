Москва, 30 мая, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Самолет Су-57 все чаще можно будет видеть и на учениях, и, возможно, в боевых условиях, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Dmitry Zherdin Су-57

Появление истребителей Су-57, относящихся к пятому поколению, на «Авиадартсе» не вызывает большого удивления просто потому, что эти самолеты уже находятся в шаге от начала производства первой установочной партии из 12 серийных истребителей.

Соответственно, мы будем видеть эти самолеты на разного рода учениях и вполне возможно, что и в выполнении боевых задач все чаще и чаще.

Просто потому, что нужно получить опыт боевого применения, нужно понять, в чем «детские болезни» этого самолета, чтобы в процессе производства вносить коррективы в самолет и модернизировать его.

Создание нового истребителя — это всегда достаточно долгий и сложный процесс. Не все можно рассчитать изначально. Поэтому все чаще самолеты будут использоваться на учениях и, возможно, в Сирии.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео боевого разворота истребителя Су-57, снятого с беспилотника. Самолеты имитировали не только боевой разворот, но и атаку наземных целей условного противника.

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Видео было снято во время всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018». Пилотировали самолет летчики-испытатели Опытно-конструкторского бюро имени П. О. Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.