Киев, 30 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Посольство Украины в Польше потребовало извинений от вице-маршала сейма (нижней палаты) национальной ассамблеи (парламента) Польши СтаниславаТишки за оскорбление украинских трудовых мигрантов. сообщает 30 мая «Укринформ».

Цитата из х/ф «Дуэлянт». Реж. Алексей Мизгирёв. 2016. Россия Я требую сатисфакции

Согласно сообщению, Тишка в эфире польского телеканала заявил, что в польских больницах люди умирают из-за неквалифицированных медработников с Украины. Посольство Украины назвало это «позорной и неприемлемой клеветой на украинских граждан» и призвало применить дисциплинарное наказание к Тишке за его «ксенофобское и шовинистического характера» высказывание о трудовых мигрантах с Украины.

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Напомним, Польша является популярным направлением у украинских трудовых мигрантов благодаря высоким зарплатам.