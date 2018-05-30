Москва, 30 мая, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Тест на употребление наркотиков предлагают проводить для чиновников авторы федерального проекта «Трезвая Россия». Инициативу направят в администрацию президента и правительство, а также в регионы, передает 30 мая телеканал RT.

Pixabay.com Тест на наркотики

По словам руководителя проекта Султана Хамзаева, тестировать раз в полгода необходимо всех госслужащих, и в первую очередь — депутатов, сенаторов и министров, руководителей регионов, силовиков, а также тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Тестирование стоит предусмотреть и при приеме на государственную службу.

«Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — сказал Хамзаев.

Для исследования можно брать волосы испытуемых. Внедрение новой практики займет до пяти лет, предполагает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект «Трезвая Россия» представил антинаркотический рейтинг российский регионов. Самая эффективная борьба с наркотической зависимостью, согласно отчету организации, проводится в Архангельской и Волгоградской областях, на Чукотке, в Мордовии и Чечне.

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