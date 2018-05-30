Вашингтон, 30 мая, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп похвастался успешным ударом американской авиации по предполагаемым «российским наемникам» в Сирии в рамках закрытого мероприятия по сбору средств, пишет Элиана Джонсон в статье для американского издания Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Пистолет

По данным источника издания, мероприятие состоялось 23 мая в Манхеттене. На нем Трамп выразил свое восхищение профессионализмом американских летчиков, которые, по его словам, за какие-то «10 минут» «ликвидировали от 100 до 300 русских».

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Радж Шах отказался комментировать подобную информацию, сославшись на то, что данные о том ударе засекречены.

Издание подчеркивает, что Трамп часто делает подобные заявления на различных мероприятиях по сбору средств. В частности, прошлой осенью на сборе средств Национального комитета Республиканской партии он заявил, что глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис «никогда не проигрывал битв». Трамп также неоднократно хвастался ядерным превосходством страны в столкновениях с Северной Кореей.

Напомним, указанный инцидент произошел 7 февраля на севере Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор, когда верные правительству Сирии войска, в рядах которых, по некоторой информации, были представители российской «ЧВК Вагнера», развивали наступление на коалицию курдских вооруженных формирований и бойцов-арабов «Демократических сил Сирии» (ДСС). На момент нападения на позициях ДСС находились не только курды, но и американские военнослужащие. По наступающим был нанесен удар, в том числе с помощью авиации.

В российском МИД подтвердили гибель пяти граждан РФ в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии.