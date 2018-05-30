Тольятти, Самарская область, 30 мая, 2018, 09:37 — ИА Регнум. «Нашумевшая история с многомиллиардными хищениями на «Тольяттиазоте», крупнейшем в мире производителе аммиака, похоже, неумолимо движется к закономерному финалу. В Комсомольском райсуде г. Тольятти продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ) в отношении экс-руководителей ТОАЗа. Каждое следующее судебное заседание раскрывает все новые подробности о масштабах финансовых нарушений на тольяттинском промышленном гиганте в 2008—2011 годах. Показания свидетелей по делу уже исчисляются тысячами страниц.

«Российская газета» В команде «обвинения» считают, что схема с офшорами, используемая подсудимыми, была очень сложной. Автор: схема взята с сайта «Общей газеты»

Все началось в конце 2012 года, когда российские правоохранительные органы обнаружили признаки трансфертного ценообразования в сделках ТОАЗа с швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG, аффилированным с основными владельцами — бизнесменом Владимиром Махлаем и его семьей. Nitrochem, в свою очередь, реализовывал продукцию предприятия уже по рыночной цене. Таким образом, часть прибыли огромного завода никогда не возвращалась в Россию и оседала в «карманах Махлаев» и их швейцарских партнеров — Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Также, как писали журналисты, руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из «Тольяттиазота» — в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей.

Суммарный ущерб от действий экс-руководства ТОАЗа оценивается следствием в 85 млрд руб. Государство, в свою очередь, недосчиталось около полутора миллиардов рублей налогов за 2009−2011 гг., которые завод уже обязали выплатить в судебном порядке. Ранее СМИ сообщали, что расследование уголовного дела о хищениях на ТОАЗе находилось под личным контролем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение утверждала Генеральная прокуратура.

А обвинение на суде, проходящем в г. Тольятти, поддерживает одна из ведущих работников Генпрокуратуры Гульчехра Ибрагимова, обладающая огромным опытом в сложных и резонансных процессах.

Но вернемся к некоторым деталям процесса. «Соглашение между ТОАЗом и Nitrochem Distribution AG фактически ставит прибыль «Тольяттиазота» под контроль компании Nitrochem, — рассказал в суде Андрей Ермизин, представитель компании «Уралхим», — миноритарного акционера ТОАЗа, признанного потерпевшим по делу. — Договор определяет Nitrochem Distribution AG как эксклюзивного покупателя аммиака и карбамида, производимого предприятием в период до 2020 года. Соглашение носит кабальный характер. В договоре вообще нет указаний на возможность его расторжения, а за малейшие нарушения ТОАЗ должен был выплачивать штрафы. Это могло использоваться в качестве альтернативного способа выведения денег. О компенсации этого ущерба мы заявили в гражданском иске. Сумма 10,4 млрд рублей. Вторая часть иска предусматривает взыскание солидарно с ответчиков в пользу ТОАЗа 78 млрд рублей».

На суде прозвучало, что Владимир Махлай вместе с Феликсом Циви, отцом обвиняемого Андреаса Циви, начал реализовывать план по установлению контроля над заводом в своих интересах еще в 90-х годах. Следственным органам удалось раскрыть подробную схему движения акций между офшорными компаниями, которыми по факту руководили обвиняемые (подробнее — на www.rg.ru). В ней есть даже собственный банк — Тольяттихимбанк, созданный, по мнению прокурора, чтобы скрыть движение акций. И в результате обвиняемые могли контролировать более 70% акций, а с несговорчивыми миноритариями боролись с помощью допэмиссий.

Адвокат Александр Зорин акцентирует внимание на следующем: «Я давно и с интересом наблюдаю за событиями, разворачивающимися вокруг ТОАЗа. В этом деле поражают не только масштабы финансовых операций, но и изощренность самой схемы: здесь есть множество различных юрисдикций, цепочек взаимосвязанных между собой иностранных граждан, офшоров и банков. Насколько я могу судить по информации из СМИ, проведенное на высоком уровне следствие позволило довольно подробно изучить столь сложную и запутанную схему. Это говорит нам, корпоративным юристам, а также ученым-правоведам о необходимости внесения поправок в действующее законодательство, которые защитили бы предприятия и их акционеров от ущерба в результате применения подобных схем».

«Это дело нанесет серьезный удар криминализированной офшорной экономике. Мы видим, что государство, предлагая амнистию капиталов, готово идти навстречу бизнесу. Но в то же время оно ясно дает понять, что будет вести непримиримую борьбу со схемами вывода прибыли и ухода от налогов, какими бы затейливыми по своему устройству они ни были», — считает адвокат Александр Марков.

Тем временем в стане обвиняемых обнаружились серьезные «семейные дрязги». По данным СМИ, из представленных суду документов следует, что Владимир Махлай обвинял сына Сергея, экс-председателя совета директоров, в «ограблении завода», а тот, в свою очередь, грозил отцу тюрьмой, если тот не прекратит раскрывать неудобные для него факты.

СМИ обратили внимание, что адвокаты защиты всячески пытались опровергнуть аффилированность экс-руководства ТОАЗа с Nitrochem. Однако в некоторых изданиях было опубликовано письмо Махлая-старшего, адресованное Циви и Рупрехту, в котором он выражает недовольство тем, что за его спиной «подключаются посторонние, не имеющие отношения к бизнесу лица», и требует без его разрешения «не делать никаких подписей, касающихся Nitrochem». Также в письме он напоминает, что «мы создали Nitrochem при содействии Андрея Махлая» (брата Сергея).

Правдоподобных и веских доводов в защиту подсудимых пока так и не было представлено. Это дает надежду, что похищенные средства будут возвращены на уникальное предприятие, а виновные понесут заслуженное наказание.