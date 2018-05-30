Вашингтон, 30 мая, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что паразитические грибки из рода Ophiocordyceps способны превращать муравьёв в «зомби» и управлять их поведением. Об этом сообщается в журнале Evolution.

tecmundo.com.br Гриб-паразит на муравье

Отмечается, что, заразившись, муравьи послушно выполняют приказы своего «хозяина». При этом грибки учитывают погодные условия и заставляют насекомое умереть там, где оно распространит максимальное количество его спор. Летом муравьи цепляются за листья и в таком положении умирают при наступлении холодов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские учёные установили причину живучести американских тараканов.