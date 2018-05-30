Хайдарабад, Индия, 30 мая, 2018, 09:22 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек погибли во время столкновения автобуса с грузовиком штате Телангана на юге Индии, передает 30 мая Times of India со ссылкой на местную полицию.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Столкновение машин

По предварительным данным, смертельное ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который на высокой скорости выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения погибли водитель и семь пассажиров автобуса.

Еще 15 человек доставлены в ближайшие больницы. Состояние четырех из них врачи оценили как критическое. В сообщении отмечается, что в автобусе находились государственные служащие. Другие обстоятельства инцидента пока неизвестны, полиция проводит расследование.

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