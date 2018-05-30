В Индии столкновение автобуса с грузовиком привело к гибели семерых человек
Хайдарабад, Индия, 30 мая, 2018, 09:22 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек погибли во время столкновения автобуса с грузовиком штате Телангана на юге Индии, передает 30 мая Times of India со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, смертельное ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который на высокой скорости выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения погибли водитель и семь пассажиров автобуса.
Еще 15 человек доставлены в ближайшие больницы. Состояние четырех из них врачи оценили как критическое. В сообщении отмечается, что в автобусе находились государственные служащие. Другие обстоятельства инцидента пока неизвестны, полиция проводит расследование.
Читайте также: В Индии в ДТП погибли 20 человек