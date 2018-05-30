Грозный, 30 мая, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В Чечню после очередной командировки в Сирию вернулся батальон военной полиции. Военнослужащие справились со своей задачей успешно, потерь среди личного состава нет. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ Виталий Кох.

Ханс Адольф Бюлер. Возвращение с войны. 1940

В Сирии российские военные обеспечивали безопасность мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций, охраняли мобильные госпитали, несли службу в зоне деэскалации в Идлибе, сопровождали гуманитарные конвои.

Это не первая командировка чеченских военнослужащих в Сирию. Их предшественники, вернувшиеся из командировки в зону военного конфликта в феврале 2018 года, выполняли задачи по обеспечению безопасности в городе Алеппо и также успешно справились с задачей. Стоит отметить, что именно в Чечне был сформирован первый батальон военной полиции, который был направлен в Сирию в ноябре 2016 года в составе 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года отметил, что представители Северного Кавказа достойно выполнили свой долг в Сирии. Чеченцы и другие выходцы с Северного Кавказа продемонстрировали образцы мужественности и ответственности, подчеркнул президент РФ.

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Более 250 военнослужащих из Чечни по итогам служебных командировок в Сирию были поощрены. Пятеро из них получили государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу», пишет «Красная звезда».