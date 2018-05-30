Батальон чеченских военных вернулся на родину из Сирии без потерь
Грозный, 30 мая, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В Чечню после очередной командировки в Сирию вернулся батальон военной полиции. Военнослужащие справились со своей задачей успешно, потерь среди личного состава нет. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ Виталий Кох.
В Сирии российские военные обеспечивали безопасность мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций, охраняли мобильные госпитали, несли службу в зоне деэскалации в Идлибе, сопровождали гуманитарные конвои.
Это не первая командировка чеченских военнослужащих в Сирию. Их предшественники, вернувшиеся из командировки в зону военного конфликта в феврале 2018 года, выполняли задачи по обеспечению безопасности в городе Алеппо и также успешно справились с задачей. Стоит отметить, что именно в Чечне был сформирован первый батальон военной полиции, который был направлен в Сирию в ноябре 2016 года в составе 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года отметил, что представители Северного Кавказа достойно выполнили свой долг в Сирии. Чеченцы и другие выходцы с Северного Кавказа продемонстрировали образцы мужественности и ответственности, подчеркнул президент РФ.
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Более 250 военнослужащих из Чечни по итогам служебных командировок в Сирию были поощрены. Пятеро из них получили государственные награды — ордена Мужества и медали «За отвагу», пишет «Красная звезда».