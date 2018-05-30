Екатеринбург, 30 мая, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Прокуратура Екатеринбурга требует закрыть ещё один торговый центр. Речь идёт о ТЦ «Гагарин», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Skullman Закрыто

«Гагарин» расположен в Октябрьском районе Екатеринбурга. В ходе проведённой совместно с МЧС проверки выяснилось, что он эксплуатируется с нарушением требований противопожарного законодательства. И без их устранения дальнейшая эксплуатация здания невозможна, уверены проверяющие.

Прокуратура через суд требует устранить выявленные нарушения, а сам ТЦ закрыть до момента приведения противопожарной безопасности в соответствие с требованиями законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура требовала закрыть ТРЦ «Алатырь» и ТРЦ «Пассаж», но в первом случае обошлось без этой меры, а во втором заседание суда отложили.