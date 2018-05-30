Таруса, Калужская область, 30 мая, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Проект благоустройства Тарусы Калужской области «Тропою вдохновения» вошёл в число победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который прошёл в подмосковном Красногорске. Таруса выиграла в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек». Как сообщили 30 мая корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, авторы концепции — архитекторы Петр Попов и Наринэ Тютчева.

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Проект предполагает обустройство системы пешеходных и веломаршрутов, которые «соединят городские территории и раскроют уникальное сочетание природных, исторических и культурных богатств Тарусы». В результате победы в конкурсе на его реализацию выделят 30 млн рублей.

Среди задач проекта — сохранение природной и историко-градостроительной среды, атмосферы творчества, идентичности города. В Тарусе планируют создать новые точки развития территории, «связать» объекты историко-культурного наследия, обустроить комфортное пешеходное сообщение.

Реализация проекта предполагает создание и реконструкцию многих объектов: расширение мостика через овраг от дома Ватагина к дому Заболоцкого, сооружение моста через овраг Посерка, организация входной группы в парк «Река времени», обустройство лестницы, ведущей к могиле художника Борисова-Мусатова, облагораживание святого источника, организация пешей и велотропы от камня Цветаевой до Воскресенского храма, создание единой городской навигации. Также предусматривается благоустройство набережной Оки. Предполагается, что реализация проекта позволит не только увеличить поток туристов, но и время их пребывания в городе.

Напомним, 17 января 2018 года в Коломне на Форуме малых городов и исторических поселений президент России Владимир Путин сообщил о выделении дополнительных 5 млрд рублей на благоустройство данных населенных пунктов. Всего на федеральный конкурс было подано 455 заявок из 82 регионов. Допущено к участию в конкурсе — 434 проекта, из них 198 прошли в финальный этап.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужская Таруса также может стать первым в России эко-городом. В регионе приступили к подготовке законодательной инициативы о присвоении районному центру особого статуса.

По информации областного министерстве природных ресурсов и экологии, члены инициативной группы изучили опыт присвоения особого статуса Обнинску, который стал первым наукоградом в России.

По мнению общественников, законодательная экологическая новелла должна распространяться на все малые города, которые, как и Таруса, имеют высокий туристско-рекреационный потенциал, симбиоз урбанизации и природы. Подготовленные предложения планируется детально обсудить в рамках IV международного экологического форума, который состоится в Калуге осенью 2018 года.